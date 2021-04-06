هدى حسين في الدراما الاجتماعية "الناجية الوحيدة" على "MBC دراما"

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دبي: حريقٌ ضخم يبتلع منزلاً بجميع ساكنيه.. إلا ناجية واحدة هي "وصايف"! فهل نجَتْ تلك المرأة بمحض المصادفة؟ ولماذا فقدت ذاكرتها فجأةً بعد الحادثة؟ هل هي ظالمة أم مظلومة؟ وهل جاءت تلك النيران كنتيجةٍ لأسباب متراكمة، أم أنها كانت سبباً لنتائج أخرى ستأتي تباعاً عندما تبدأ وصايف بطبخ انتقامها على نارٍ هادئة؟ العديد من التساؤلات تكشفها أحداث الدراما الاجتماعية المشوّقة "الناجية الوحيدة" على "MBC دراما" في رمضان، فيما تُعرض كل حلقة من حلقات المسلسل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على الشاشة.

هدى حسين: منسوب التشويق في العمل كبير جداً

تستهلّ هدى حسين كلامها بوصف المحور الرئيسي الذي تدور حوله الأحداث: "تنجو (وصايف) بأعجوبة من حريقٍ يأتي على كامل بيتها وتخسر أفراد عائلتها جميعاً، فتدخل في دوامة من المتاعب النفسية والاجتماعية في خضمّ حالة مؤلمة بسبب فراق أبنائها. علاوةً على كل هذا وذاك، تحوم الشبهات حول ضلوعها في الحادث، فهل هي حقاً الفاعل؟" وتضيف هدى حسين: "وصايف امرأة متزوجة ولديها ثلاثة أولاد، تعيش حياة مستقرة، قبل أن يقلب الحريق حياتها رأساً على عقب، فتجد نفسها مضطرةً لخوض مسارات أخرى تدخلها في كثيرٍ من المتاعب والمشكلات التي لا نهاية لها".

تلفُت حسين إلى أن "منسوب التشويق في العمل كبير جداً إلى جانب ارتفاع وتيرة الإثارة مع تصاعد الحبكة الدرامية في كل حلقة"، مشيرةً إلى أن "اجتماع كوكبة كبيرة من الممثلين والنجوم يمنح العمل مزيداً من الزخم، كالممثل جمال الردهان في شخصية نواف الذي يقتدي بأوامر أصحاب عمله مهما كانت ويطيعهم طاعةً عمياء.. وشهاب حاجية في دور مبارك شقيق وصايف الذي تعجّ حياته بالأسرار والخبايا.. ولمياء طارق في دور ليالي ابنة مبارك التي تخطط دوماً للوصول إلى مبتغاها وإن كان ذلك على حساب أذيّة الآخرين.. إضافة إلى شخصيات أخرى ستكون في دائرة الشك، وهذا ما نتركه للمشاهِد ليُخمّن الجاني الحقيقي".

وعن اجتماع ثلاث سيدات على رأس هذا العمل بين كتابة وتمثيل وإخراج، تعزو هدى حسين الأمر إلى الصدفة، وتضيف: "هذا ما ارتأته الشركة المنتجة، فالنصَ من كتابة منى النوفلي التي أجتمعُ وإياها اليوم في ثاني لقاءٍ لنا، ونَصُّها يمتاز بتصاعد وتيرة حبكته على الدوام. أما المخرجة هيا عبد السلام فأعجبني جداً التكنيك الذي تستخدمه إلى جانب حسّها الإخراجي المرهف، إذ نجحتْ في نقل عناصر الغموض والإثارة بكل حرفيّة ودقة." وختمت هدى حسين: "من جانبي رحّبتُ بهذا التعاون النسائي المميز، ونأمل أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور".

المخرجة هيا عبد السلام

تؤكد المخرجة هيا عبد السلام أنها لم تتردّد بالموافقة على النصّ عندما عُرض عليها، وتضيف: "عندما قرأتُه، وجدتُ أنه من القصص الاجتماعية التي أحببتها وكنت واثقة من قدرتي على إضافة لمستي الخاصة عليه سيّما وأنه يحمل الكثير من التساؤلات ضمن حبكة درامية تشويقية بامتياز". وتردف بالقول: "يتطرّق العمل إلى امرأة كانت تعيش بصورة طبيعية مع أسرتها إلى أن أتى الحريق المدمّر على كل ما تملكه في هذه الحياة وأهمّه أبناءها، فكيف لامرأةٍ خسرتْ كل شي أن تعود إلى طبيعتها بعد هذه المأساة؟ هذا هو التساؤل الأساسي في العمل والمحور الذي تدور حوله الأحداث".

وفيما تصف عبد السلام إيقاع العمل بـ "المميز والسريع والمليئ بالحركة" توضح أنها حرصت على استخدام إيقاعٍ إخراجي مُوازٍ يتماهى مع النَصّ مِن حلقةٍ إلى أخرى، مضيفةً: "ستجعلك حركة الكاميرا تشعر بأنك تتنفس مع الشخصيات طوال الوقت، كما أن هدى حسين تقدم شخصيةً تحمل أبعاداً نفسيةً كثيرة، وهي من الفنانات اللواتي لا يوافقن على نصوصٍ عادية بل تبحث دائماً عن النصوص الثرية".

تصِفْ المخرجة لقاءها مع هدى حسين بقولها: "هذا أول عمل يجمعني بها كمخرجة، علماً أنني عملتُ معها كمساعدة مخرج في أحد أعمالها السابقة". أخيراً وليس آخراً، تتوقف هيا عبد السلام عند عنصر "الغموض" الذي يُعدّ ركيزةً أساسيةً في المسلسل، وتختم: "سيجد المُشاهِد نفسه - ومنذ نهاية أحدث الحلقة الأولى- أمام تساؤلاتٍ لا تتوقف ولا تخفّ حدّتها، بل تزداد مع تصاعد الحبكة في كل حلقة، فيما ستأتي الإجابات في كثيرٍ من الأحيان لتزيد من تعقيد الأمور، فالعمل يتحدث عن بذرة الإنسان وجوهره، ولدينا الكثير من الشخصيات المركّبة التي تحمل في طيّاتها ألغازاً خفيّة".

• يُعرض "الناجية الوحيدة" على "MBC دراما" في رمضان، فيما تُعرض كل حلقة على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على الشاشة. من بطولة هدى حسين، جمال الردهان، لمياء طارق، محمد العلوي، شهاب حاجيه، فاطمة الطباخ، سلوى الجراش، نوف السلطان، أوس الشطي، إيمان العلي، عبد الله الفريح، زينب كرم، أحمد بن حسين.. وآخرين. تأليف منى النوفلي، إخراج هيا عبد السلام.

