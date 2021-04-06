شكرا لقرائتكم خبر عن ندى عصام تشارك فى مسلسل "الاختيار 2" أمام كريم عبد العزيز وأحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة ندي عصام في مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرجي وبطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز وكوكبة من نجوم الفن المصري والمقرر عرضه حصرياً على قناة ON فى شهر رمضان المقبل.

قالت ندى لليوم السابع: أعتبر مسلسل "الاختيار 2" علامة مضيئة في حياتي الفنية فمجرد ظهوري ولو في مشهد أعتبره شرف كبير تحت قيادة المخرج المبدع بيتر ميمي وأصور مشاهدي مع النجم أحمد مكي .

وأضافت: الفخر والشرف لكل من يشارك في هذا العمل، وأشكر كل فريق عمل المسلسل وانتظر عرض المسلسل بشغف في شهر رمضان .

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف.

ندي عصام طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدمت من قبل عدة عروض مسرحية علي مسرح السلام مع محمد رياض ولقاء سويدان وعلي مسرح البالون مع احمد ماهر ومديحة حمدي ورضا ادريس ، وحصلت من قبل علي جائزة أفضل ممثلة صاعده في مهرجان المسرح عام 2018 ، وشاركت من قبل في مسلسل " خليل وبركة " و" سلطانة المعز " وقدمت عدة أفلام قصيرة ، كما شاركت في الفيلم السينمائي " البعض لا يذهب للمأذون مرتين " الذي لم يعرض بعد.