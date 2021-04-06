شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطرح كليب "مشتاقين" بمشاركة نجوم الفن والرياضة والإعلام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حمادة هلال منذ قليل، كليب أغنيته الجديدة "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضى.

كان قد أدى النجم حمادة هلال، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وشارك متابعيه وجمهوره بصورته من أمام بيت الله الحرام مرتدياً زى الإحرام والكمامة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة مؤخراً فى دخول المسجد الحرام بسبب فيروس كورونا، وحرص على الدعاء لوالدته المتوفية، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "يارب لك الحمد والشكر على كل النعم اللهم اغفر وأرحم امى".

وكان النجم حمادة هلال طرح كليب أغنيته الجديدة "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.

فى جانب آخر قدم حمادة هلال فى السينما 8 أفلام هم "عيال حبيبة" عام 2005، و"العيال هربت" عام 2006، و"الحب كدا" عام 2007، و"حلم العمر" عام 2008، و"أمن دولت" عام 2011، و"مستر أند ميسيز عويس" عام 2012، و"حماتى بتحبنى عام 2014، و"شنطة حمزة" عام 2017، كما قام ببطولة مسلسلات "ولى العهد" عام 2015، و"طاقة القدر" عام 2017، و"قانون عمر" عام 2018، و"إبن أصول" عام 2019.