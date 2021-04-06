شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يعديها على خير.. أحمد خالد صالح يطلب الدعاء لوالدته بعد إصاباتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان أحمد خالد صالح، رسالة إلى جمهوره ومحبيه على وسائل التواصل الاجتماعي يطالبهم فيها بالدعاء لوالدته بعد أن أصيبت بفيروس كورونا، ونشر أحمد صالح على حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بوالدته، ودعا قائلا: "اللهم البسها ثوب الصحة والعافية وارفع عنها واحرسها بعينك التى لا تنام اللهم أشفى أمى شفاء لا يغادر سقما".



أحمد خالد صالح على إنستجرام

وأضاف الفنان أحمد خالد صلاح، فى دعائه لوالدته: "اللهم خذ بيدها واشفيها واشفى مرضانا أجمعين عاجلاً غير أجلاً يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. دعواتكم ربنا يطمنا على كل غالى لينا ويعدى الفترة دى على خير يا رب".



أحمد خالد صالح ووالدته

وفى وقت سابق، أعلن الفنان أحمد خالد صالح، إصابة والدته بفيروس كورونا، طالبًا من متابعيه الدعاء له ولأسرته بالشفاء العاجل من فيروس كورونا، حيث كتب عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلاً: دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا من الدعاء أرجوكم".

وكتبت الفنانة هنادى مهنا، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "دعواتكم لأبى وأمى وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم".

وكانت الفنانة هنادي مهنا أعلنت يوم 22 مارس الماضى إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرت مسحة طبيبة وجاءت نتيجتها إيجابية، حيث كتبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "إنستجرام": كورونا إيجابى الحمد لله"، ثم أعلن زوجها أحمد خالد صالح إصابته بفيروس كورونا وخضوعهما للعزل المنزلى واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.

كما أعلنت الفنانة هنادي مهنا، إصابة والدتها بفيروس كورونا، بعد 48 ساعة من إعلان إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد خالد صالح بالفيروس، حيث طالبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "انستجرام" بالدعاء لوالدتها وكتبت: "ادعوا لماما ايجابى كورونا".