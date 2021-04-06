شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تلزم محمد الشرنوبى بتنفيذ عقده المبرم مع إحدى شركات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس نقابة المهن الموسيقية قرارا فى اجتماعه الأخير بالموافقة على إلزام العضو محمد الشرنوبى بتنفيذ حكم المحكمة رقم 2210 لسنة 2020 مدنى كلي جنوب الجيزة المرفوعة منه وإلزامه بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين إحدى شركات الإنتاج.

وحكمت المحكمة برفض دعوى الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المؤرخ بينه وبين سارة الطباخ وألزمته المحكمة بالمصروفات وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد مازال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.