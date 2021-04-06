شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تقبل اعتذار أصالة وتعلق: كلنا بنغلط وعفا الله عن ما سلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقبلت النجمة أنغام اعتذار صديقتها النجمة أصالة نصرى، والتى نشرته على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، قائلة: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".



انغام تقبل اعتذار اصالة

وكانت النجمة أصالة فاجأت جمهورها ومتابعيها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، بنشر صورة للنجمة أنغام وأولادها وتقديم الاعتذار لها عن ما صدر منها خلال الفترة الأخيرة تسبب في خلاف كبير بينهما.

وكتبت النجمة أصالة نصرى: "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار".

وتابعت، "لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض".. مضيفة، "كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".