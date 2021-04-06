شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد العزيز يحتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان عمرو عبد العزيز بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى "رضوى حسن" من محافظة الإسكندرية، حيث احتفلا بالخطبة يوم الجمعة 2 أبريل الماضى فى الإسكندرية، واقتصر الحفل على حضور أسرة العروسين فقط.

وينشر ”الخليج 365” عددا من صور العروسين فى حفل الخطوبة.

يذكر أن آخر أعمال عمرو عبد العزيز مشاركته فى حلقات حكاية "أيامنا الحلوة" ثالث حكايات مسلسل "ورا كل باب"، من بطولة هيدى كرم، ياسر فرج، محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، مفيد عاشور، آية هشام وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج إيمان الحداد.