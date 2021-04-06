شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وسمية الخشاب فى صورة جديدة من كواليس مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة تجمعه بالفنانة سمية الخشاب خلال كواليس مسلسل موسى، والذى من المقرر أن ينافس خلال السباق الرمضانى المقبل 2021، وظهر وهو يرتدى الجلباب الصعيدى المناسب للشخصية التي يجسدها خلال أحداث المسلسل، وعلق على الصورة قائلا "موسى الصعيدى وحلاوتهم فاتنة القاهرة عام 1940، العشق في زمن الكوليرا"، لترد عليه الفنانة سمية الخشاب قائلة "الفاتنة وأسطورة الصعيد".

ويجسد محمد رمضان خلال الأحداث شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، ويبحث عن شقيقته والتي تجسدها الفنانة هبة مجدى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



محمد رمضان وسمية الخشاب