شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى تنتهى من عملها بالدورة 69.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمي والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجي والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقي والفنان هاني رمزي والناقد الفني القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر، من أعمالها بعد مشاهدة جميع الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية بالدورة التاسعة والستين لهذا المهرجان العريق.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من الأستاذ مجدى سامى والأستاذ ميشيل ماهر قد عقدت اجتماعا تنسيقياً مع السادة أعضاء لجنة التحكيم يوم 26 مارس الماضى لبحث ترتيبات عمل اللجنة وموعد مشاهدة الأفلام الخمسة التى تم اختيارها من لجنة اختيار المركز وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية من الأفلام التى عُرضت تجارياً عام 2020، وبعد تعديل لائحة المهرجان ليشارك فيه ولأول مرة منذ نشأته أفلام عُرضت خارج دور العرض السينمائى على بعض المنصات.

جدير بالذكر أن الأفلام المشاركة بالدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري اجتمعت هي: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، "صاحب المقام" للمخرج محمد العدل، و"حظر تجوال" للمخرج أمير رمسيس.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان كانت قد قررت في اجتماعها السابق تأجيل فعاليات المهرجان في دورته التاسعة والستين استثنائياً هذا العام نتيجة ما يمرّ به العالم ومصر من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، لتكون خلال الفترة من الجمعة الموافق 11 يونيو حتى 18 يونيو 2021، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة بواسطة وزارة الصحة ومجلس الوزراء.