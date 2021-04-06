محمد رمضان يبتعد عن إثارة الجدل في جلسة تصوير مع "فوج" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بعيدا عن صخب "نمبر وان" المعتاد، وشعاره "ثقة في الله نجاح"؛ خضع الفنان محمد رمضان لجلسة تصوير جديدة تُظهر الجانب العفوي من شخصيته، حاملة لإمضاء مجلة "فوج" الشهيرة.

المجلة التي يتصدر "رمضان" غلاف عددها الجديد؛ وصفته بأنه "الفنان الأكثر إثارة للجدل في العالم العربي"، ويكشف حواره المنشور على صفحاتها عن جوانب من شخصيته ربما لم يتعرّف عليها الجمهور من قبل.

وعن مسيرته، يؤكد محمد رمضان للمجلة: "الرفض الذي لقيته شكّل دافعًا كبيرًا لأنه ساهم بشكل غير مباشر في قدح زناد طموحي وإشعال فتيلة عزيمتي".

وعن إثارته للجدل يقول رمضان: "الجدل هو الشيء الذي يلازم النجم الحقيقي، والتاريخ سيثبت ذلك، وهو أمر طبيعي ودليل نجاح، لولا الجدل لا يوجد نجاح".

ويروي رمضان لـ"فوج" رحلته منذ أن نشأ في بيئة فقيرة وحتى أصبح من ألمع نجوم العالم العربي.

ومن جانب آخر؛ يستعد محمد رمضان لخوض السباق الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل "موسى"، ويشارك البطولة: عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وغيرهم.

العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.