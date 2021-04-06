"الجاي هيبقى شرس".. فيفي عبده تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونشرت فيفي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وقالت فيه: "أنا بشكر الجيش الأبيض ووزارة الصحة وبلدي مصر أم الدنيا على التطعيم اللي جابوه، أنا سجلت على الإنترنت عشان أخد التطعيم، وفعلا بعتولي أخدته، ولسه واخدة بالي والوقاية هي هي ومخليه بالي، لأن عمالين يقولوا إن الجاي هيبقى شرس، وربنا يشفي كل مريض كورونا ويرحم كل اللي توفوا، وأنا مريت بأيام منيلة بستين نيلة وربنا ما يكتبها على حد، أنا بحبكم أوي".

وعلّقت على الفيديو قائلة: "الحمد لله أخدت الجرعة الثانية من لقاح الكورونا، بس طبعاً لسه هفضل محافظة على كل احتياطات الوقاية من الكورونا عشان الموضوع مش هزار، خلوا بالكوا من نفسكم واللي حواليكم وسجلوا في صفحة وزارة الصحة عشان تاخدوا اللقاح.. ربنا يحمي الجميع وتحيا مصر".

وتعرضت الفنانة فيفي عبده مؤخرا لوعكة صحية أجبرتها على المكوث في المنزل، إذ تعاني من آلام في الظهر، ولكنها خرجت لجمهورها وأكدت أن حالتها الصحية جيدة وأنها تتلقى العلاج اللازم كي تتعافى تماما.