بعد خلافهما الشهير| أصالة تعتذر لأنغام وتنتظر منها الرد.. هذا ما فعلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قدمت الفنانة السورية أصالة الاعتذار للفنانة أنغام على خلفية زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان -زوج أصالة السابق-.

ونشرت أصالة صورة لأنغام وأبنائها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بدون مقدمات بدي قدم إعتذار للغالية الصديقة دائمًا أنغام عن ماصدر مني وأنا أخطأت التقدير".

وتابعت: "وكذلك بعتذر جدا من ولادي عمر وعبد الرحمن على اللي صار، لو شو ماكان رد نغومة أنا بقبل وبقدر، وكان المفروض نكون بكل الظروف شو ماكانت سند لبعض، ( كتير ارتحت تجرأت وعملت شي بدي أعمله من مد)".

وطرحت النجمة أنغام أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمي"، وهو الكليب الذي شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.

وبدأ الخلاف بين الثنائي أنغام وأصالة بإعلان زواج الأولى من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوج من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، وذلك في مطلع العام الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.