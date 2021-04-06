أثارت غضب أم كلثوم والسنباطي تحدى بها كوكب الشرق.. 3 صدف غيّرت حياة شهرزاد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مشوار حياة المطربة شهرزاد، شهد 3 صدف كانت لها التأثير الأكبر عليها فنياً وإنسانيا، بداية من دخولها مجال الغناء، ثم زواجها، ونشوب أزمة بين أم كلثوم والسنباطي بسببها.

الصدفة الأولى

وكانت البداية عندما ذهبت "شفيقة محمد السيد" وهو الاسم الأصلي للمطربة شهرزاد، إلى حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها، وبعد تقديمها أغاني أم كلثوم، أعجب بصوتها المخرج زكي طليمات، وطلب منها المشاركة في أوبريت "العشرة الطيبة"، مع المطرب عبد الغني السيد.

وبعد نجاح طليمات في إقناع والدها، وقفت شهرزاد للمرة الأولى تغني على المسرح عام 1947.

الصدفة الثانية

وكانت الصدفة الثانية في حياة شهرزاد عندما طلبت من زميلها في معهد الموسيقى العربية "محمود رمزي"، وهو عازف التشيللو في فرقة أم كلثوم، أن يصطحبها معه لحضور بروفة مطربتها المفضلة.

وعند ذهبت شهرزاد، رحبت بها أم كلثوم، وتحدثت مع رمزي، وقالت له: "ماتتجوزهاش ليه؟ دي بنت حلوة وبنت ناس، متفوتهاش منك"، وبالفعل تم الزواج، وغنّت كوكب الشرق للعروسين في حفل الزفاف "افرح يا قلبي".

الصدفة الثالثة

ولم تكن تعلم شهرزاد أن تحقق حلمها بالغناء من ألحان الموسيقار رياض السنباطي، سيوقعها بالصدفة في أزمة مع مطربتها المفضلة أم كلثوم.

السنباطي كان من المقرر أن يقوم بوضع لحن أغنية "يا ناسيني"، من كلمات الشاعر مأمون الشناوي، لتغنيها أم كلثوم، لكن الخلافات التي كانت مشتعلة وقتها بينهما، جعلته يقرر منحها لشهرزاد.

شهرزاد من جهتها كانت لا تعرف أنها ستغني أغنية كانت تنتظرها أم كلثوم، بل أنها كانت "تستخسرها في نفسها" مثلما قالت للموسيقار عمار الشريعي حين استضافها في برنامجه الشهير "غواص فى بحر النغم".

وحسب تأكيد شهرزاد؛ وضع السنباطي مقدمة موسيقية بلغت أكثر من 5 دقائق، وسجل عزف صولوهات العود بنفسه مع الفرقة، وكانت المرة الأولى التي يقوم فيها بذلك.

وعندما سمعت أم كلثوم الأغنية حتى النهاية، ميّزت عزف السنباطي على العود، وتحدثت معه في الهاتف وعاتبته، ورد الموسيقار: "هذا اللحن من حظ شهرزاد".

السنباطي من جهته اشتكى إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب من قوة عتاب أم كلثوم وغضبها الشديد من لحن "يا ناسيني"، ورد عبد الوهاب: "بعد ذلك اللحن من حق أم كلثوم أن تضربك، وليس أن تشكو منك".

ورحلت المطربة شهرزاد عن عمر يناهز 85 عاما، في 6 أبريل عام 2013، بعد مشوار حافل من الأغاني العاطفية والوطنية، ومشاركتها في العديد من الأفلام والمسرحيات الغنائية.