ضجة كبيرة مع عرض أولى حلقات المسلسل التونسي «13 نهج غاريبالدي»

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:46 مساءً - أثار عرض الحلقة الأولى من المسلسل البوليسي التونسي «13 نهج غاريبالدي» ردود فعل إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس.



بوستر مسلسل «13 نهج غاريبالدي»





العمل مكون من 10 حلقات متصلة منفصلة تضم كل حلقة قضية جديدة يتم البحث فيها وإكتشاف القاتل، وهو يشبه في شكله الأعمال البوليسية الأمريكية على غرار CSI، لكن يبقى المضمون وفياً للمشاهد العربي.



وتعد هذه هي المرة الأولى من نوعها بالنسبة للدراما التونسية والمشاهد التونسي أن يتم تقديم عمل ضخم مثل هذا خارج موسم رمضان.



المسلسل من إنتاج شركة فرتيجو فيلم والتي تضم كل من الممثلتين التونسيتين فاطمة ناصر وأميرة درويش وعدد آخر من النجوم، وهو من بطولة النجم لسعد بن عبد الله وبلال سلاطنية ونجلاء بن عبد الله وايباء الحملي، وهو من تأليف عزة السعدي ورابعة السافي و غسان رزغي، وإدارة تصوير إقبال عرافة، وإخراج أمين شيبوب.





الفنانة أميرة درويش







المسلسل يعرض على قناة التاسعة التونسية، وعلمت «الخليج 365» أنه سوف يتم دبلجته إلى اللهجات العربية الأخرى وبعض اللغات الأجنبية، تمهيداً لعرضه خارج تونس مما سيساهم بالتأكيد في انتشار الدراما التونسية عربياً وعالمياً.