نداء شرارة لـ”صوت بيروت انترناشونال”: انتظر اعمال ياسمين عبد العزيز ونيللي كريم في رمضان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ 23 دقيقة

منذ حصولها على اللقب في برنامج the voice تشق المطربة نداء شرارة طريقها نحو النجاح بقوة وثبات وقد اصدرت العديد من الاغاني التي حققت ملايين المشاهدات . وعن جديدها وطرح البومها تقول نداء شرارة لـ”صوت بيروت انترناشونال” بدات شركة الانتاج باصدار اغنيات الالبوم لاننا اتفقنا ان لا نطرح الالبوم كاملا بل نصدر اغنية بين الحين والاخر . وقبل فترة قليلة نزلت اغنية “شروط” وقبلها كان العمل المصري “قالهالي” وقريبا نحن بصدد التحضير لطرح عمل خليجي انما لم اسجله بعد في الاستديو . اما عن تفاصيل الاعمال التي تنوي اصدارها في المستقبل القريب تؤكد نداء ان اجواء الاغاني متنوعة ما بين الفرح والرومانسي واحاول ان ابتعد عن الاحزان وهذا ما ظهر في “قالهالي” و”احب اسمي” الخليجية المنتظر نزولها قريبا.

وعن احيائها حفلات الاونلاين السنة الماضية بسبب جائحة كورونا وهل تنوي القيام بشي مشابه هذا العام توضح “احييت نحو اربع حفلات اونلاين السنة الماضية بالفعل وكان الصدى جيد جدا لكن اتمنى ان تعود الحياة الى طبيعتها قريبا واعاود احياء الحفلات والمهرجانات على خشبة المسرح امام الجمهور لاني اشتقت له ومن المرتقب ان اقيم حفلة في مصر في الاسابيع المقبلة.

وعن حلولها ضيفة على برنامج “آبلة فاهيتا وكيفية تفاعل المشاهدين مع حضورها تقول نداء شرارة “الحمد الله ان الشعب المصري يحبني وانا ابادله المشاعر نفسها وردة الفعل على ظهوري في برنامج “آبلة فاهيتا” ايجابية بامتياز وايضا الحلقة التي ظهرت بها مع الاعلامي هشام حداد في برنانج “لهون وبس” كانت اصداءها في لبنان رائعة واسمي اصبح “تريند” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن شائعة خلعها الحجاب باستمرار هل لا زال هذا الامر مطروحا “هذه المواضيع لم تعد متداولة بين اهل الصحافة والاعلام في العالم العربي انما من الممكن ان يطلقها شخص ما لغاية في نفس يعقوب وموضوع حجابي منته ومحسوم عندي.

.وبما اننا على ابواب شهر رمضان المبارك وهناك عددا كبيرا من الاعمال الدرامية المنتظرعرضها فما هي المسلسلات التي تنوي مشاهدتها فتقول ” انا انتظر اعمال النجمة ياسمين عبد العزيز لانني احبها جدا وايضا النجمة نيللي كريم ومحمد رمضان الذي تابعت له العام الماضي “البرنس”. وهذا العام يوجد اعمال متنوعة وحتما اتابع كل المسلسلات السورية والعربية المشتركة وعلى الارجح ان عددا من الاعمال سأتابعها بعد انتهاء شهر رمضان كي يتاح لي حضور اكبر عدد من الاعمال المميزة.

اما عن طبيعة علاقتها مع الفنان جان ماري رياشي فتؤكد ان شهادتها به مجروحة لانه شخص غالي على قلبها قبل تعاونهما الفني وحتى لو انتهى التعاون بيننا سنبقى صديقين لانه رائع على الصعيد الشخصي وهو انسان مؤمن بي وبصوتي وبقدراتي الفنية وانا استمد القوة والثقة فيه.

وبالانتقال للحديث عن التزامها بالحجر المنزلي تقول نداء “في الاردن يوجد منع تجول من الساعة السابعة مساء انما في النهار نقوم بكل نشاطاتنا.