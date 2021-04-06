دنيا بطمة تتصدر محرك بحث “غوغل” بسبب صورها المثيرة للجدل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 6:16 مساءً

تصدرت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صور نشرتها، مؤخرا.

ونشرت الفنانة المغربية 7 صور، منذ يوم أمس الاثنين، على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، حيث يتابعها نحو 7.2 مليون شخص، مثيرة آلاف التفاعلات بين إعجاب وتعليق.

ومن بين أكثر الصور التي لاقت تفاعلا كانت صورة للفنانة المغربية مرتدية سترة بيضاء و”شورت” أسود، بتعليق قالت فيه: “أنتم من محبين فصل الصيف أو الشتاء؟ أنا بعدا أعشق فصل الصيف”.

وكان المنتج محمد الترك، والد الفنانة البحرينية، حلا الترك، احتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا بطمة، على الرغم من الأزمة الكبيرة الناشبة بين ابنته وأمها الفنانة الكويتة منى السابر.

وشاركت الفنانة المثيرة للجدل، مقاطع فيديو استعرضت من خلالها طاولة الطعام التي تم تجهيزها للضيوف وقالب الحلوى المشكل من عدة طبقات والمزين بصورتها وبماركة شانيل. وبهذه المناسبة، جهز الترك مفاجأة لزوجته في أحد المطاعم وبحضور أفراد عائلتها، وتفاعلت الفنانة المغربية مع أصدقائها، كذلك جهز لها مفاجآة بالاستعانة ببعض النجوم الذين سجلوا لها مقاطع فيديو.