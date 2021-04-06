بعد أكثر من عامين من الخلاف.. أصالة توجه رسالة لأنغام وتعتذر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة السورية أصالة الجميع بالاعتذار من الفنانة المصرية أنغام. ولهذا نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للأخيرة ظهرت فيها برفقة ولديها.

وأرفقت الصورة بالتعليق الذي تضمن الاعتذار وكتبت: “بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار”.

وأضافت: “لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض. كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه “.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أثنوا على خطوتها ومن بينهم الفنانات رانيا يوسف ودرة زروق وإيمان العاصي.

ويشار إلى أن الخلاف بين الفنانتين يعود إلى ما يقرب من عامين حين حدثت القطيعة بينهما إثر زواج الفنانة المصرية من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، زوج ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان. وحينها قامت أصالة بإلغاء متابعة أنغام على حسابها على “إنستغرام” وهو ما فعلته الأخيرة أيضاً.