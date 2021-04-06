بالفيديو – ناصيف زيتون يطلق “أوقات” شارة مسلسل “للموت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم ناصيف زيتون أغنيته الجديدة “أوقات” وهي شارة المسلسل الدرامي “للموت” الذي يؤدي بطولته الممثلون ماغي بو غصن، ودانيلا رحمة، ومحمد الأحمد، وباسم مغنية، وخالد القيش، وصباح الجزائري.

كتب كلمات شارة العمل مازن ضاهر، ولحّنها أحمد بركات، ووزعها المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وكان أبطال مسلسل “للموت” قد نشروا منذ أيام الفيديو الترويجي للعمل المنتظر والذي تظهر فيه بالبداية الممثلة ماغي بو غصن وبعدها محمد الأحمد لتمرّ بعده الممثلة دانييلا رحمة وبعدها يظهر كل من الممثلين باسم مغنية وخالد القيش. أمّا المفاجأة غير المتوقعة كانت في نهاية الفيديو الترويجي، إذ ظنّ الجمهور أنّ المشاهد حصرت الكشف عن أبطال العمل المذكورين، وإذ بالفنان ناصيف زيتون يختم الشريط التشويقي واضعاً دوره في إطار الغموض.

ظهور زيتون في الفيديو الترويجي ذكّر الجمهور بإطلالته في الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة” (الهيبة- العودة)، حيث ظهر في مشهد صامت من الحلقة السابعة بجانب الممثل تيم حسن مؤدياً شارة المسلسل “مجبور”، حيث كان الأخير يعيش وجع فراقه عن حبيبته.

نفيد بالذكر أن مسلسل “للموت” المرتقب عرضه في شهر رمضان من عام 2021 الجاري على عدد من أبرز الشاشات العربية وأحد التطبيقات الرقمية، من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج “إيغل فيلمز” لصاحبها جمال سنان.

وتدور قصّة المسلسل حول “سحر” و”ريم” الفتاتان اللبنانيتان اللتان عانتا طفولة مأساوية وجمعتهما الظروف القاسية تحت سقف دار للأيتام ما لبثتا أن هربتا منه في عمر المراهقة بعد أن تعاهدتا بالدم أن لا تسمحا للحياة أن تقسو عليهما مجدداً، وأن تبقيا معا يداً بيد، وأن لا يفرقّ بينهما إلا الموت.