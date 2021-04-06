شكرا لقرائتكم زواج سعد الصغير يثير ضجة.. وزوجته الأولى: أشوف فيكم يوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل جتماعي، عقب تداول أخبار عن زواج جديد للفنان المصري سعد الصغير، فقد خرجت الممثلة المصرية الشابة، برلنتي عامر، معلنة زواجها من المطرب الشعبي، ما دفع زوجته الأولى للرد.

وفي التفاصيل، قالت برلنتي عامر في تصريحات صحافية إن زواجها لم يكن سرّا، بل بعلم جميع من يعرفها، مبينة أن سعد الصغير يزورها في منزلها بمنطقة حدائق الأهرام وهو مقر إقامتها مع أبنائها من زوجها الأول.

كما نشرت فيديو مسجل لسعد الصغير عبر صفحتها على "فيسبوك"، يوجه خلاله رسالة تهنئة بعيد ميلادها، قائلا: "برلنتي، كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي برلنتي عامر بقولك كل سنة وأنتي طيبة ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية وعيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي.. أنتي وش السعد عليا أنتي كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم".

طلب بزواج عرفي

وعلقت عامر على الفيديو قائلة: "ربنا يخليك ليا يا جوزي.. على العموم الست المحترمة اللي أنا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى بتبعت ناس تشتمني على العموم، أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا ،حسبي الله ونعم الوكيل".

كما اعترفت في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن سعد الصغير طلب سابقاً منها الزواج عرفيا، لكنها رفضت ذلك لكونها من أسرة كبيرة، ليوافق على الزواج بشكل علني ويتم عقد القران بواسطة محامي، وتوثيق الزواج.

أم محمود: حسبي الله ونعم الوكيل

في المقابل، خرجت نور الهدى، زوجة الفنان الشعبي، سعد الصغير الأولى، المعروفة بـ"أم محمود" عن صمتها، وقالت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب".

كما شاركت عدة صور تجمعها بأبنائها، وكتبت: "عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم".

وتابعت: "سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمري كلو توتي وحودة ومنة ومودي، يا رب يدينا طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش وأربي عيالكم زى ما ربتكم".