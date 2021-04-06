شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان سيد عثمان.. تعرف على أبرز الأعمال التى شارك فيها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان منير مكرم وفاة الفنان سيد عثمان، حيث نشر صورة الراحل وكتب على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك": "الدوام لله الفنان سيد عثمان" دون الكشف موعد أو تفاصيل الجنازة.



سيد عثمان

يذكر أن الفنان سيد عثمان بدأ مشواره الفنى فى منتصف التسعينيات ونظراً لأن شعره ابيض فقد فرض عليه أداء أدوار معينة، حيث اشتهر بأداء دور رجل الاعمال ورجل القانون والطبيب والمسؤول الكبير ودورالوالد. وشارك في عدد من المسلسلات وأيضاً الأفلام خلال مسيرته الفنية.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها الرحل سيد عثمان "النار والطين"، و"طيري يا طيارة"، و"قضية معالي الوزيرة"، و"نابليون والمحروسة"، و"خاتم سليمان"، و"نور مريم"، و"اغتيال شمس"، و"العتبة الحمرا"، و"أيام الحب والشقاوة"، و"البوابة الثانية"، و"العمدة هانم"، و"حكايات البنات"، و"ورق التوت"، و"وعد ومش مكتوب"، و"أسمهان"، و"أغلى الناس".

فيلم "محترم إلا ربع"، و"قلب جريء"، و"هو في إيه"، و"الرجل الأبيض المتوسط"، و"النمس"، و"امرأة تحت المراقبة"، و"الإمبراطورة"، و"كلام الليل"، و"الجراج".



سيد عثمان وحسين فهمى