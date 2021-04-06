شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تعتذر لـ أنغام عن ما صدر منها وتنتظر ردها بالقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت النجمة أصالة نصرى جمهورها ومتابعيها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، بنشر صورة للنجمة أنغام وأولادها وتقديم الاعتذار لها عن ما صدر منها خلال الفترة الأخيرة تسبب في خلاف كبير بينهما.



اصالة تعتذر للنجمة انغام

وكتبت النجمة أصالة نصرى "بدون مُقدّمات بدّى قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّى وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادى عمر وعبد الرّحمن على اللى صار".

وتابعت "لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض"، مضيفة "كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".

وطرحت النجمة أنغام أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.

ويأتي طرح أنغام لكليبها الأخير "ودونى عند أمى" بعدما طرحت خلال الشهر الجارى آخر أغانيها ممثلة في "هو نفس الشوق"، وهى الأغنية الذى تعاونت فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، والملحن مصطفى العسال والموزع محمد العشى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.