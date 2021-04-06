شكرا لقرائتكم خبر عن "نسل الأغراب" أول مسلسل ضمن دراما رمضان 2021 يودع لوكيشن التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج محمد سامى الانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد "نسل الأغراب" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ليكون أول الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل تودع أماكن التصوير وذلك قبل أسبوع من حلول الشهر الكريم، حيث وضع سامى خطة منذ انطلاق التصوير للانتهاء من العمل بالكامل قبل حلول شهر رمضان.



محمد سامى واحمد السقا وامير كرارة

مسلسل "نسل الأغراب" تأليف محمد سامى إخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرار، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.

وأعلن محمد سامى، غناء النجم تامر حسني، أغنية تتر ورباعيات خلال أحداث المسلسل " حيث كتب على حسابه بموقع "فيس بوك": "تكتمل كتيبة "نسل الأغراب" بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللي إكتشفني في مسلسلي الأول "آدم" واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر "نسل الأغراب" والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".



تامر حسنى مع محمد سامى واحمد السقا

وكان صناع مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه على قناتى الحياة وCBC، قد انتهوا من تصوير مشاهد العمل بالكامل في شهر فبراير الماضى، إلا أن هذا العمل تم تصويره معظم مشاهده العام الماضى، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.