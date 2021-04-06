ريهانا ترقص في شوارع نيويورك دعماً لمسيرة وقف الكراهية الآسيويّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أظهرت ريهانا (33 عاماً) دعمها للمجتمع الآسيوي – الأميركي حيث انضمت إلى مسيرة وقف الكراهية الآسيوية في مدينة نيويورك يوم الأحد.

وكانت المغنية تحمل لافتة في يدها وهي ترقص في الشوارع لنشر الوعي ووضع حد لجرائم الكراهية ضد المجتمع الآسيوي في الأشهر الأخيرة.

وانضمت إلى ريهانا مساعدتها، تينا ترونغ، التي وثقت الجولة عبر إنستغرام. وظهر شغف النجمة لمشاركتها في الاعتصام السلمي حيث صنعت لافتتها الخاصة للتعبير عن رأيها.

وتم تنظيم مسيرات لوقف الكراهية الآسيوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل ست نساء آسيويات في ثلاث صالات للتدليك في جورجيا الشهر الماضي.

وتساءل الأميركيون – الآسيويون خلال الأسابيع الماضية عن كيفية التعامل مع موجة الاعتداءات الأخيرة التي شنّ العديد منها على كبار السن وسط جائحة كورونا.

وتمّ التعرف على الوباء للمرّة الأولى في الصين، واستخدم الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرون مصطلحات عنصرية لوصفه.