بينيلوبى كروز تصور فيلمها الأسبانى Parallel Mothers فى شوارع مدريد.. صور

القاهرة - سامية سيد - بدأت ممثلة هوليوود بينيلوبى كروز تصوير مشاهدها في فيلمها الإسبانى الجديد Parallel Mothers، حيث ظهرت خلال عدة صور كشف عنها موقع "الديلى ميل" مؤخراً أثناء بدء التصوير العمل التي تقوم ببطولته.

والتقطت الصور للممثلة الإسبانية وهى تبدأ تصوير دورها في الفيلم وذلك أثناء تواجدها في مدينة مدريد، حيث ارتدت إطلالة مميزة للنجمة التي تبلغ من العمر 48 عاماً من خلال جاكت طويل وبنطلون جينز.



كما أظهرت الصور تركيزها الكبير أثناء حديثها مع طاقم العمل، الأمر الذى لم ينسيها ارتداء الكمامة فى الكواليس.



جدير بالذكر أن بينيلوبى كروز بدأت مسيرتها الفنية فى بداية التسعينات وذلك من خلال فيلم Belle epogue عام 1992 والذي حاز على جائزة الأوسكار، ثم شاركت بفيلم The Greek Labyrinth عام 1993، وأصبحت من وقتها الممثلة الأشهر على صعيد الأفلام الإسبانية.

في عام 1997 شاركت كروز في فيلم الخيال العلمي Open Your Eyes وفيلم Live Flesh للمخرج الإسباني بيدرو ألمودفار، ويعتبر الفيلم الأخير لها بمثابة تذكرة للشهرة العالمية.



وفي عام 1998، توجت الممثلة الاسبانية بجوائز عديدة عن دورها في فيلم The Girl of Your Dreams، لتشارك بأفلام عالمية باللغة الإنجليزية منها الفيلم الأمريكي Woman on Top عام 2000، فخلال وجودها في أمريكا وقّعت العقد لتشارك الممثل جوني ديب في فيلم Blow عام 2001، ثم توالت نجاحاتها السينمائية لتعتبر من أهم نجمات هوليود.