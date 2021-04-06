شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الدقاق وعلاء الكاشف يطرحان كليب أغنية "مفارق ليه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح هانى الدقاق، مطرب فريق مسار إجبارى، والموزع الموسيقى والفنان علاء الكاشف، كليب أغنية جديدة بعنوان " مفارق ليه"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات رنا صبرة وتوزيع موسيقى علاء الكاشف.

وتقول كلمات الأغنية: "كأنك هش.. كأن القلب ده ماعافرش، ايديك بارده وعينيك نامت.. كأنها نكته ماتضحكش، خلاص سلمت.. ومش فارق معاك الوقت، ولا فارقه معاك صحبه.. ولا سامع ندا من حد، مفارق ليه.. ليه ما اخترتش تكون موجود، لوحدك ليه.. بتختار أنك أنت تموت، ولكن بص.. ناقص كام حاجه منك بس.. نسيت تمضى انصراف للخوف.. نسيت تمضى حضور للشمس، نسيت تضحك.. نسيت تكتب هنا اسمك، وعدَى العمر كله عليك، نسيت تبعت تجيب نفسك، فيه لسه حاجات ماقولتهالكش على اعتذارات وكام دمعة.. فيه لسه سلام وحضن بطول كل سنين الغياب بينا.. مفارق ليه".





يذكر أن آخر أغانى هانى الدقاق، التى طرحها يوم 23 مارس الماضى، بالتعاون مع الموسيقار والفنان أمير هداية، وكانت بعنوان "قد اللى عشناه"، تغزلا من خلال كلماتها بحب مدينة الإسكندرية، وهى من كلمات وألحان وتوزيع وميكساج أمير هداية.





وقال هداية، عن الأغنية الجديدة، التى طرحها عبر قناته على يوتيوب: "اللى بيتغناله مش شرط يكون شخص.. بكل مصداقية كنت محظوظ كفاية إنى قدرت أعمل الأغنية دى، فى حب إسكندرية ببحرها بناسها بذكرياتنا فيها".



هانى الدقاق

أغنية "قد اللى عشناه" تعد هى التعاون الثانى بين أمير هداية والدقاق بعد تعاونهما سويًا فى أغنية "مساومات" لفرقة مسار إجبارى، التى طرحت ضمن أغانى ألبوم "الألبوم" عام 2018، وهى من كلمات أحمد الراوى، ألحان هانى الدقاق، توزيع أمير هداية، واعتبرت أول أغنية مصرية تحمل لون الـ"إليكترو سوينج" الموسيقى.