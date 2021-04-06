شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان البريطانى بول ريتر عن عمر ناهز 55 عامًا متأثرًا بإصابته بورم بالمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان البريطانى القدير بول ريتر، عن عمر ناهز 55 عاما، متأثرا بإصابته بورم فى المخ، بعد مشوار فنى ناجح، لعل أبرزها فيلم "هارى بوتر والأمير الهجين - نصف الدم" الذى قام بدورالأمير "نصف الدم" وأيضا أدواره فى "عشاء ليلة الجمعة" و"جيمس بوند" ومسلسل "تشيرنوبيل" وغيرها من الأدوار المميزة خلال مسيرته.



بول ريتر

ووفقا لما نشرته شبكة sky news البريطانية، نقلا عن وكيل أعماله، الذى قال: "ببالغ الحزن يمكننا أن نؤكد وفاة بول ريتر الليلة الماضية، إنه مات بسلام فى المنزل مع زوجته بولى وولديه فرانك ونوح، الذين كانوا إلى جانبه".



الفنان البريطانى الراحل بول ريتر

وأضاف وكيله الفنان الراحل: "كان بول ممثلاً موهوبًا بشكل استثنائى، لعب مجموعة متنوعة هائلة من الأدوار على المسرح والشاشة بمهارة غير عادية، لقد كان ذكيًا جدًا ولطيفًا ومضحكًا للغاية، سنفتقده كثيرا."



بول ريتر

ويعد الممثل بول ريتر، واحدا من الممثلين الموهوبين بشكل استثنائى، حيث لعب مجموعة متنوعة هائلة من الأدوار على خشبة المسرح والشاشة بمهارة غير عادية، وحصل عام 2009، على الجائزة الخاصة للمسرح العالمى،



بول ريتر



الفنان الراحل بول ريتر



بول ريتر



