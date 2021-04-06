شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تستعيد ذكريات تصوير فيلم المهاجر من 27 سنة بعرض حليها الذهبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت النجمة الكبيرة يسرا، ذكريات تصوير فيلم المهاجر، للمخرج القدير الراحل يوسف شاهين، الذى عرض لأول مرة منذ نحو 27 عاما، وتحديدا عام 1994"، كما استعرضت الحلى الذهبية التى كانت ترتديها فى الفيلم.



الفنانة يسرا

ونشرت يسرا، مجموعة صور من كواليس تصوير الفيلم، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صحبتها بتعليق: "فيلم المهاجر 1994، إخراج يوسف شاهين".



النجمة يسرا

فيلم المهاجر، إنتاج عام 1994، وتدور قصته فى صحراء على حدود مصر فى زمن سحيق، يثير رام حقد أخوته لحب أبيه له، حيث يلقى به أخوته فى بئر ولكن يتم إنقاذه ويرحل إلى مصر لتعلم الزراعة فيبزغ نجمه ويأتى إليه أخوته طالبين المعونة دون أن يعرفوه، والفيلم بطولة يسرا ومحمود حميدة وخالد النبوى وأحمد بدير وصفية العمرى وميشيل بيكولى.



يسرا من كواليس فيلم المهاجر

من ناحية أخرى، أعربت النجمة يسرا عن سعادتها بالمشاركة فى احتفال "موكب المومياوات الملكية"، الذى أقيم مساء السبت الماضى، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، صورا من الحفل، صحبتها بتعليق: "شرف كبير وعظيم ونيشان على صدرى، إنى أكون جزءًا من هذا الحدث الفخم والفريد والمشرف لكل مصرى وعربى حول العالم.. مصر تتحدث عن نفسها بأسمى معانى الحضارة والإبداع" مصر قد الدُنيا وهتفضل أم الدنيا"، وأرفقت يسرا التعليق بهاشتاج مصر تبهر العالم.



يسرا



