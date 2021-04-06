شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج: بدأت التعافى من كسر القدم وانتظر أغنيتى مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد سراج لـ الخليج 365 إنه بدأ يتعافي بالكامل من كسر في قدمه، مؤكدا أنه ينتظر طرح أغنيته الجديدة مع النجم تامر حسني وهي بعنوان "بحبك" من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج وتوزيع توما والتي يقدمها تامر في فيلمه الجديد.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم تامر حسني هو ألبوم "خليك فولاذي"، حيث حقق العديد من المشاهدات والتعليقات المميزة وضم الألبوم 10 أغان، هى: "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى في الحب، قولنى كلام، نفس النهاية، وفيه جمال كده، طمعتيني، قد الفراق".