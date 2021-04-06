وفاة بول ريتر نجم سلسلة أفلام "هاري بوتر" إثر إصابته بورم في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

توفي الممثل البريطاني بول ريتر، عن عمر 55 عاما، إثر إصابته بورم في المخ.

وحسب بيان صادر عن وكيل أعماله، اليوم الثلاثاء، فإن زوجته بولي وابنيه "فرانك ونواه"، كانوا إلى جانبه في منزله عندما توفي مساء أمس الاثنين.

وقال وكيل أعماله: "لقد كان بول ممثلا لديه موهبة استثنائية، حيث كان يجسد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوار فوق خشبة المسرح وعلى الشاشة أيضا، بمهارة غير عادية، لقد كان ذكيا ولطيفا جدا ومضحكا للغاية سوف نفتقده كثيرا".

بول ريتر معروف بدوره في سلسلة أفلام "هاري بوتر"، كما ظهر في فيلم جيمس بوند "Quantum of Solace" عام 2008، وفي العام التالي شارك في نسخة فيلم "Harry Potter and the Half-Blood Prince".

وشارك بول ريتر في العديد من الأعمال الناجحة مؤخرا، منها مسلسل " Chernobyl" الذي أعاد إحياء حادثة تشرنوبل التي راح ضحيتها الآلاف.