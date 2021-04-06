فن ومشاهير

وفاة الفنان سيد عثمان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان سيد عثمان.

ونشر مكرم، صورة لـ سيد عثمان عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الدوام لله، الفنان سيد عثمان".

منير مكرم بدأ مشواره الفني في منتصف التسعينيات، وقد عمل بمسلسلات التليفزيون أكثر من عمله بأفلام السينما.

ومن أهم المسلسلات التي عمل بها: "شباب رايق جدا" 1998، "يا رجال العالم اتحدوا" 2000، "العصيان" 2002، "محمود المصري" 2004، "أسمهان" 2008، ومن أهم الأفلام التي عمل بها "الناجون من النار" 1994، "الجراج" 1995، "النمس" 2000، " قلب جريء" 2002، و"دم الغزال" 2005.

آخر أعماله "النار والطين" عام 2012 بطولة ياسر جلال، رانيا فريد شوقي، وميس حمدان، إخراج أحمد فهمي عبدالظاهر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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