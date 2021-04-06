

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان سيد عثمان.

ونشر مكرم، صورة لـ سيد عثمان عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الدوام لله، الفنان سيد عثمان".

منير مكرم بدأ مشواره الفني في منتصف التسعينيات، وقد عمل بمسلسلات التليفزيون أكثر من عمله بأفلام السينما.

ومن أهم المسلسلات التي عمل بها: "شباب رايق جدا" 1998، "يا رجال العالم اتحدوا" 2000، "العصيان" 2002، "محمود المصري" 2004، "أسمهان" 2008، ومن أهم الأفلام التي عمل بها "الناجون من النار" 1994، "الجراج" 1995، "النمس" 2000، " قلب جريء" 2002، و"دم الغزال" 2005.

آخر أعماله "النار والطين" عام 2012 بطولة ياسر جلال، رانيا فريد شوقي، وميس حمدان، إخراج أحمد فهمي عبدالظاهر.