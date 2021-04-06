"شيلي صورة دينا حرام عليكي وأتمنالك الهداية".. القصة الكاملة لأزمة نشوى مصطفى وميار الببلاوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شهدت الساعات الأخيرة الماضية، تلاسنا بين الفنانة نشوى مصطفى، والفنانة والإعلامية ميار الببلاوي.

البداية كانت بمنشور كتبته نشوى مصطفى عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وفيه: "السنة اللي فاتت في نفس التوقيت، زميلة عزيزة محجبة قالت نصا: أي ممثل بيشتغل في رمضان حرام عليكم سيبولنا رمضان نتعبد فيه.. واستعدت الناس على زمايلها اللي بيمثلوا مسلسلات رمضان، وزعلت مني لما دخلت عاتبتها، الدهشة إنها السنة دي مشتركة في مسلسل بتمثله دلوقتي هيتذاع في رمضان، ربنا يوفقها، أكيد هي حرة بس فكرة تغيير المواقف حسب المصلحة لفت نظري".

وعلّق على منشور نشوى مصطفى عدد من الفنانين، بينهم أحمد وفيق وكتب: "عادي في مخرجين كانوا بيدافعوا وبيطالبوا إن الناس تشتغل أول ما جالهم شغل قفلوا الموضوع خالص عادي يعني يا أختي الغالية"، كما كتب صبري فواز: "المزايد كداب".

ومن جانبها؛ ردت ميار الببلاوي على منشور نشوى مصطفى (دون ذكر اسمها) بالقول: "اتفاجئت من بعض المتابعين ليّا على فيسبوك بعتولي اسكرينة بكلام منشور من زميلة محترمة بتروج إشاعة معرفش إيه مصدرها، ولأن مش متابعاها للأسف مخدتش بالي، أنا معرفش هي بتتكلم عن إيه، بس أنا لا تعليق، ولازم كلنا نفهم أن محدش بياخد رزق حد وكله بإيد ربنا، واحتراما لروح الزمالة اللي بينا والأيام الفضيلة اللي إحنا فيها لا تعليق على كلامك وأتمنالك الهداية".

يذكر أنه في أبريل من العام الماضي، كانت ميار الببلاوي، نشرت تصريحا للفنانة "دينا" قالت فيه: "مضطرين ننزل نصور مسلسلات رمضان.. واللوكيشن كله كمامات ومطهرات"، وعلّقت "الببلاوي" قائلةً: "بجد مقدرين تضحياتكم الفظيعة في سبيل شهر ربنا شهر الرحمة والمغفرة والصلاة والصوم والذكر إنكم مصممين تضيعوه علينا، كأن رمضانكم غير رمضانا، استغفر الله".

أضافت: "كان رمضان مش هيبقى رمضان من غير المسلسلات والمسابقات واللهو اللي أغضب ربنا علينا، العمرة اتمنعت والأذان والمساجد اتقفلت، رحمة ربنا اللي محتاجينها دلوقتي اللجوء ليه مش لمسلسلاتكم، حتى لو صحابي هيزعلوا مني، بس ربنا بيقولكم سيبوا رمضان لأهل رمضان، اتقوا الله علشان يجعل لنا مخرج ويرفع الوباء والبلاء، مين معايا يا جماعة؟".

هجوم ميار الببلاوي على أهل الفن دفع نشوى مصطفى لانتقاد تصريحاتها؛ وكتبت آنذاك عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "ودي زميلة ممثلة ومش معتزلة على فكرة لأن قريب كانت بتمثل عادي، والأخت مش عارفة إنه حرام تغتاب زميلة ليها وحاطة صورتها.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

وأضافت: "هو أنتي يا ميار اعتزلتي التمثيل؟ أصلك لحد قريب كنت عارفة أنك بتمثلي عادي حتى لو في رمضان.. وبعدين الممثلين يضيعوا عليكي رمضان ليه؟ أنتي عاقلة بالغة، وبعدين يا ستي اجتهدي وقاومي زمايلك الشياطين اللي بيلهوكي عن عباداتك علشان الجهاد ثوابه كبير ربنا يرزقك الجنة ويهدي زمايلك الأشرار.. يا ميار حرام تستعدي الناس على زمايلك وتقولي للناس مين معايا".

وتابعت: "عيب والله ده أنتي كلتي معاهم عيش وملح، ادعي بالهداية لكن غيبة ونميمة لأ، كوني قدوة وسيبك من لّم اللايكات، وادعي ربنا يتقبل طاعاتك ويغفر لك ذنوبك، غفر الله لنا ولكي، وعلى فكرة شيلي صورة دينا علشان حرام عليكي ده بيسمى في الإسلام غيبة لأنها ماتعرفش أنك حاطة صورتها، وبعدين اتقي مكر الله يا ميار إن مكر الله شديد، لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى".

وأعلنت ميار الببلاوي قبل أيام مشاركتها في مسلسل "أهل الوادي" 2021، ونشرت صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وكانت ميار الببلاوي، تعرضت لأزمة صحية، مطلع نوفمبر الماضي خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت على إثرها أحد المستشفيات هناك، وفي منتصف الشهر نفسه خرجت من العناية المركزة.