هكذا ظهرت ابنة عمرو دياب في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "نور" في الصور بملابس كاجوال، خلال تواجدها في لندن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جانا"، "كنزي"، "عبدالله".

وطرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".