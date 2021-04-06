"ضربة السماعة طمرت".. تامر حسني يحكي قصة صور "أيام الكحرتة" مع أحمد فلوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حكى الفنان تامر حسني تفاصيل الصور التي تجمعه بالفنان أحمد فلوكس قبل شهرتهما، ونشرها الأخير عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وقال تامر حسني عبر "ستوري إنستجرام": "مش عارف إزاي نجحنا في كلية إعلام أنا وفلوكس، كنت طول الليل والنهار بعمل ألحان محدش بيسمعها غيره، وطبعا اهتمامه بغنايا وألحاني واضح جدا في الصورة".

أضاف: "هو كان فلوكس العاطفي ليل نهار حب في التليفونات ومفيش مذاكرة لحد ما أبوه حبيب قلبي دخل شنقه بالسلك دا وأنا أخدتلي واحدة بالسماعة دي على دماغي".

تابع: "الصورة اللي تحسوا إن أنا فيها نجيب محفوظ دي كانت تمويه عشان أبوه أول ما يدخل يلاقيني في السليم وأحمد يتروق لوحده".

اختتم: "حبيبي يا لوكس أحلى أيام والله، سلملي على بابا جدا وقوله ضربة السماعة طمرت أهيه".

وكان فلوكس نشر صورا تجمعه بـ"تامر"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أنا وتامر أيام الكحرتة، أيام الجامعة، وسط كُتب أبويا، أحلى أيام".

ومن جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا".

كما انتهى من تصوير آخر أفلامه "مش أنا"، الذي من المقرر عرضه في دور العرض بالفترة المقبلة، الفيلم بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحة، إنتاج حسام حسني، وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.