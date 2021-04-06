"موعود بالبلطجية والحوادث".. القصة الكاملة للاعتداء على ياسر فرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قبل نحو 10 أيام؛ كشف الفنان ياسر فرج، عن تعرضه للاعتداء من قِبل بعض البلطجية دون توضيح أي تفاصيل عن الحادث.

وكتب فرج، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا بقيت حاسس إني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته.. موعود بالبلطجية والحوادث.. الحمد لله إنها جت على قد كده".

واليوم تم تداول مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة الاعتداء على ياسر فرج.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الشباب يعتدون على الفنان داخل سيارته ويحاولون تحطيمها.

الواقعة شهدتها منطقة البساتين، وبدأت بنشوب مشاجرة بين ياسر فرج وآخرين بعد أن صدمته سيارة يقودها أحدهم، فلاحقهم بسيارته، وعندما عاتبهم على صدمه، تعدى عليه المتهمون الثلاثة بالضرب وحالوا تحطيم سيارته.

ومن جانبه؛ حرر ياسر فرج محضرا بقسم البساتين، يتهم عددا من الأشخاص بالاعتداء عليه وتحطيم سيارته، إثر حادث تصادم بينهما بدائرة القسم.

وعقب ذلك؛ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص بعدما اتهمهم "فرج" بالتعدي بالضرب عليه، وبالعرض على النيابة العامة أخلت سبيلهم، ومازالت التحقيقات جارية.

وكان الفنان ياسر فرج، قد تعرض في أغسطس 2016 لحادث سرقة، أثناء وقوفه بسيارته أمام نادي الصيد بمنطقة القطامية.

وتلقى قسم شرطة المقطم آنذاك بلاغا من الفنان ياسر فرج، يفيد بأنه أثناء سيره بسيارته في الطريق العام، استوقفه 4 أشخاص، وبحوزتهم أسلحة نارية، سرقوا سيارته ومتعلقاته.

وحينها؛ تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من صحة البلاغ، وتبين من صحته وقيام "ضاحي. أ. س" و"طاهر. ع. ن" و"أيمن. ح. ع" و"عبد النبي. ج. إ"، بتكوين فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بالإكراه، وسرقة سيارة ياسر فرج ومتعلقاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأحالت القضية للجنايات.

وكان ياسر فرج أعلن وفاة زوجته في 27 يناير الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرًا ونقلها إلى العناية المركزة.

ياسر فرج شارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها: "عباس الأبيض في اليوم الأسود، على نار هادئة، صاحب السعادة، طيري يا طيارة، أزمة نسب، أفراح إبليس، مشرفة رجل لهذا الزمان، ليالي، ورق التوت، وعلي يا ويكا"، وعدد من الأفلام أبرزها: "نمس بوند، الأكاديمية، ابقى قابلني، عايشين اللحظة، خليج نعمة، غرفة 707، عبده مواسم، وأحلام عمرنا" وغيرها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر فرج، حكاية "أيامنا الحلوة" ثالث حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وهي بطولة هيدي كرم، ياسر فرج، محسن محيي الدين، منى عبد الغني، كريم الحسيني، عمر عبد العزيز، مفيد عاشور، آية هشام وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج إيمان الحداد.