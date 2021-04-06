شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون خضعوا لعمليات زراعة شعر آخرهم أحمد فهمى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم أحمد فهمى، ضيف الإعلامية سمر يسرى في برنامج " يوم ليك" الذى يذاع على قناة الحياة، وكشف عن إجرائه عملية زرع شعر، خلال رحلة له إلى تركيا قبل فترة قصيرة واستغرقت ست ساعات.

و تحدث فهمى، عن العملية بسبب تساقط شعره، قائلا: "عندى مشكلة أن شعرى ابتدى يقع من قدام وخايف من الصلع عملت عملية زرع شعر وقعدت في غرفة العمليات 6 ساعات وعشان ابتدى أصور لازم وقت كمان شهرين لو ما كنتش ممثل ما كنتش حأعملها، ومش حأعرف ألبس باروكة".

وقبل النجم أحمد فهمى، سبقه عدد من النجوم لعملية زراعة الشعر للحفاظ على مظهرهم أمام الشاشات وعدسات الكاميرات ومن أبرز النجوم الذين خضعوا لزراعة الشعر، محمد هنيدى و صابر الرباعى وعاصى الحلانى و جوزيف عطية.

خضع النجم صابر الرباعى، لعملية زراعة الشعر حيث أنه كان يرتدى في البداية "باروكة" لكنه قام بعد ذلك بإجراء هذه العملية، كما لجأ النجم عاصى الحلانى هو أيضا لعملية زرع الشعر، وخضع المطرب جوزيف عطية لعملية زراعة شعر في الجزء الأمامى من الرأس.



أحمد فهمى



جوزيف عطية



صابر الرباعى



عاصى الحلانى