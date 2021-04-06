شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يتجه لغناء التترات من خلال المسلسل اللبنانى "داون تاون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم وائل كفورى من تسجيل أغنية بعنوان "كلنا مننجر" من كلمات على المولى، وألحان رامى شلهوب وجمال ياسين، والأغنية ستكون تتر المسلسل اللبنانى "داون تاون"، وتعد أولى تجارب وائل كفورى في عالم غناء تترات المسلسلات الدرامية.

المسلسل اللبناني "داون تاون" من بطولة أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة ابي كنعان قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس ومن إخراج زهير قنوع.

وكان وائل كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

واعتمدت أغنية "استشبهت فيكى" على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفوري فى الفترة الأخيرة، خاصة أن وائل من المطربين المميزين فى اختيار المواضيع التي يقدمها فى أغانيه، فضلا عن الموسيقى المختلفة التي يعتمد عليها.