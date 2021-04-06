شكرا لقرائتكم خبر عن مينا عطا: أجريت مسحة بعد إصابة والدتى بكورونا والنتيجة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب الشاب مينا عطا لـ" الخليج 365" أنه أجرى مسحة طبية للاطمئنان على نفسه، بعد إصابة والدته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن نتيجة المسحة جاءت سلبية، مطالباً أصدقائه ومتابعيه بالدعاء لوالدته بالشفاء وتخطى هذه الأزمة.

وأعلن مينا عطا، إصابة والدته بفيروس كورونا، بعد إثبات إيجابية التحاليل التي أجرتها، وكتب على "فيس بوك" قائلا:"أمي إيجابي كورونا.. دعواتكم بالشفاء"، دون الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية.

الجدير بالذكر أن مينا عطا انتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "قشطة وعسل"، من كلمات وألحان وتوزيع محمد شفيق، وقام بتصويرها بلبنان مع المخرج سامى بساط، ومن المقرر طرحها قريبا

يذكر أن نجم ستار أكاديمى مينا عطا قدم مؤخرا عددا من الأغانى التى حققت نجاحا مع جمهوره منها أغنية "وقفت الدنيا"، من كلمات طارق علاء، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وإخراج سامي بساط.

وقدم قبلها أغنية بعنوان "مفيش مفيش"، من كلمات وألحان شادى حسن، تعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد وجيه، وكذلك أغنية "عملت جنى" من كلمات إسلام راتب، وألحان محمود حسينى، وتوزع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الشعبية الذى قدمها لأول مرة في مشواره.