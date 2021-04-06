ماذا قال باسل خياط عن شراكته مع عبدالمنعم عمايري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: هل يعيدنا مسلسل “قيد مجهول” إلى ألق الدراما السورية؟ سؤال دفعنا إليه العمل الدرامي الذي يجمع بين النجمين الكبيرين عبدالمنعم عمايري وباسل خياط.

هذا العمل الذي يخرجه السدير مسعود ابن الفنان غسان مسعود، والذي أشاد به الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأداء العالي للنجمين اللذين يمثلان الخير والشر في سيناريو كتبه محمد أبو لين ولواء يازجي.

عبدالمنعم عمايري وباسل خياط اللذان باتا نجمين عربيين ها هما يلتفتان إلى بلدهما الذي بدآ منه مشوارهما الفني يعودان عودة العمالقة بما يقدمانه من لغة جسدية عالية تنسجم تماماً مع روح السيناريو والحكاية والمكان الذي يتحركان به.

ووصف باسل خياط وقوفه إلى جانب عبدالمنعم عمايري، هذا الممثل الموهوب الذي يمتلك طاقات كبيرة وتاريخاً وذاكرة عند المتفرج السوري والعربي، بأنها شراكة مثل لعبة الـ”بينغ بونغ” وأن هناك فهماً متوازياً من خلال لغة العيون والصدق الداخلي والرغبة في تقديم الأفضل.

وأشار خياط في لقاء مع برنامج “ترندينغ” إلى أن الشخصية التي يقدمها في العمل ليست سايكوباتية إنما شخصية لها ملامح جديدة في الدراما ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً جداً بقصة العمل.

واعتبر خياط أن الدراما السورية تمتلك تاريخاً غنياً من المسلسلات الدرامية والمخرجين وصناع الدراما، متمنياً أن يسهم “قيد مجهول” في تقديم الدراما السورية بحلة جديدة.

يعتبر مسلسل “قيد مجهول” أول عمل درامي طويل للمخرج السدير مسعود، ويشارك في بطولته كل من: عبدالمنعم عمايري وباسل خياط وإيهاب شعبان ونظلي الرواس ونخبة من نجوم الدراما السورية.