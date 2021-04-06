هكذا ظهر كريم محمود عبد العزيز في أول أدواره الفنية.. وشقيقه يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز لمتابعيه عن صورة نادرة منذ الطفولة حيث أظهرته في أول أدواره الفنية.

وجاءت صورة كريم محمود عبد العزيز من خلال حسابه على موقع “انستغرام”، حيث ظهر وهو برفقة مجموعة من الأطفال مرتدياً ملابس باللون الأبيض استعداداً لتأدية دور “سحابة” في إحدى المسرحيات المدرسية.

وعلق كريم محمود عبدالعزيز على الصورة بقوله: “وآدي دور السحابة”، وسط تفاعل كبير من جانب رواد التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع الصورة كان من بينهم الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، شقيق كريم، حيث ترك تعليقاً عبارة عن إيموجي ضاحك، مما يشير إلى وجود قصة بشأن هذا الدور.

وكان كريم محمود عبد العزيز قد روى القصة وراء ذلك الدور من خلال مقابلة متلفزة عبر برنامج “سهرانين”، الذي يقدمه الفنان المصري أمير كرارة، فقال إنه ذات يوم كان يشارك في مسرحية في المدرسة، وهي أول عمل له وكانت باللغة الإنجليزية.

وأضاف أنه وهو طفل أصر على حضور والده محمود عبدالعزيز، منوهاً بأنه لم ينم أياماً لشعوره بالقلق وحتى يفكر في الدور الذي يقدمه، ولم يخبر أي شخص عن هذا الدور.

وتابع أنه أيقظ والده الذي جاء متعباً من التصوير في هذا اليوم لحضور المسرحية، وقام والده وقتها بتجهيز الكاميرات حتى يصوره، وعند العرض فوجئوا بأنه يقوم بدور “سحابة”، ولا يقول إلا جملة واحدة “معلش متزعلش”.

وعن رد فعل والده وقتها مضى قائلاً إنه بعد انتهاء المسرحية لم يجد والده وعندما عاد إلى المنزل قال له “انت جايبنا نتفرج على دور سحابة”.