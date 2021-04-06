مشاهير وجدوا الحب عبر الإنترنت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــــرد: سجلت الإحصائيات أن ما يقارب من 4.20 مليار شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وأن 7.86 مليون شخص يستخدمون تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت للبحث عن شريك الحياة المناسب لهم وهؤلاء الأشخاص ليسوا فقط أناساً عاديين ولكن منهم المشاهير الذين وجدوا الحب عبر الإنترنت ومنهم من تكللت قصة حبهم بالزواج.

ونرصد في التقرير التالي أشهر النجوم الذين تعارفوا عن طريق الإنترنت:

نيك جوناس وبريانكا شوبرا:

بدأت قصة الحب التي جمعت بين المغني الأميركي نيك جوناس والممثلة الهندية بريانكا شوبرا عندما أرسل جوناس رسالة مباشرة عبر تويتر لشوبرا ويخبرها أن بعضاً من أصدقائهما المشتركين يخبرونه أنه يجب عليه أن يلتقي بها وتكللت قصة حبهما بالزواج الذي تابعه الملايين حول العالم خاصةً أنهما أقاما حفلي زفاف على الطريقتين الغربية والهندوسية.

جو جوناس وصوفي تيرنر:

على غرار شقيقه نيك، وجد المغني الأميركي جو جوناس الحب عن طريق الإنترنت حيث بدأت العلاقة بينه وبين زوجته الحالية بطلة مسلسل Game of Thrones صوفي تيرنر حيث كانا يتابعان بعضهما البعض على انستغرام وحاول أصدقاؤهما تعريفهما ببعض إلى أن بادر جو بالخطوة الأولى وأرسل لتيرنر رسالة ومنذ ذلك الحين بدأت قصة الحب بينهما التي انتهت بالزواج واستقبال طفلتهما الأولى ويلا.

ماندي مور و تايلور جولدسميث:

كانت منصة انستغرام السبب الرئيسي في التعارف بين الممثلة الأميركية ماندي مور وزوجها المغني الأميركي تايلور جولدسميث حيث شاركت مور من قبل صورة ألبوم تايلور Dawes وبعدها أرسل تايلور لها ملاحظة ومن هنا بدأ تبادل الرسائل والمواعدة ثم الزواج ورحب الثنائي بأول أطفالهما هذا العام.

دوا ليبا وأنور حديد:

كشفت المغنية وعارضة الأزياء دوا ليبا في إحدى المقابلات الصحافية عن أنها تعرفت إلى عارض الأزياء الأميركي من أصول فلسطينية أنور حديد عن طريق رسائل انستغرام وبعدها بدأ الارتباط العاطفي بينهما.

سارة هايلاند وويلز آدامز:

كانت منصة تويتر هي السبب وراء قصة الحب التي جمعت بين الممثلة الأميركية سارة هيلاند ونجم تلفزيون الواقع ويلز آدامز وذلك بعد أن شاركت هيلاند صورة له من مسلسل تلفزيوني عبر تويتر مشيدة بدوره وبعدها راسلها آدامز وبدآ المواعدة.