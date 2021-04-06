تامر حسني مفاجأة مسلسل “نسل الأغراب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان المصري أحمد السقا، الاتفاق مع النجم تامر حسني رسميًا لتقديم شارة البداية لمسلسل “نسل الأغراب” المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.

أحمد السقا نشر صورة تجمعه مع تامر حسني ومحمد سامي من كواليس الاتفاق عبر حسابه بموقع إنستقرام، وعلق عليها قائلًا: “أخي العزيز النجم تامر حسني يغني تتر نسل الأغراب”.

وبنفس التوقيت نشر المخرج محمد سامي نفس الصورة وعلق عليها بقوله: “تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللي إكتشفني في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير”.

نفيد بالذكر أن مسلسل “نسل الأغراب” تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.