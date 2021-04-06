بالفيديو – كارول سماحة تدعم مبادرة “أتكلم عربي” بأغنية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: طرحت وزارة الهجرة المصرية الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية “إتكلم عربي” بصوت النجمة اللبنانية كارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان وتوزيع ميشال فاضل وتنفيذ شركة “راديو وان” للإنتاج الإعلامي والفني.

وصدرت الأغنية على القناة الرسمية لوزارة الهجرة المصرية في موقع “يوتيوب”، وعلّقت عليها الوزارة بالقول: “بصوت كارول سماحة وكلمات الكاتب مدحت العدل .. الاغنية الرسمية لمبادرة اتكلم عربي”.

من جابنها عبّرت كارول سماحة عن سعادتها بالتعاون مع الوزارة في الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، معربة عن فخرها بالمشاركة في مبادرة وطنية تؤكد على رسائل الهوية وربط المصريين المقيمين في الخارج بجذورهم، وأيضًا ترسخ دور مصر القومي والعربي.

نفيد بالذكر أن نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كانت قد حضرت جلسة تسجيل الأغنية، ووجهت الشكر لمدحت العدل، على تأليفه كلمات الأغنية الرسمية للمبادرة، انطلاقًا من حسه الوطني، وكذلك النجمة كارول سماحة والملحن ميشيل فاضل على تعاونهما في الأغنية الرسمية للمبادرة وخروجها بشكل مشرف، مؤكدة أن مشاركتهم جميعًا في هذا العمل الفني يضيف بعدًا قوميًا وعربيًا هامًا للمبادرة ويمتد بها إلى آفاق إقليمية أوسع.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة “اتكلم عربي” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر الماضي.