صناع مسلسل “الملك” يضعون حلولاً للخروج من الأزمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف أحد العاملين في مسلسل “الملك” مفاجأة من خلال تصريحات له أكد أنه تم إبلاغه بأوردر تصوير في المسلسل على خلاف القرار الصادر من الشركة المنتجة بإيقاف التصوير لحين تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين من أجل مراجعة السيناريو والأزياء والأحداث، بما يوافق الحقبة التاريخية.

وأكد المصدر أنه خلال الساعات القليلة الماضية تمت مناقشة بعض الحلول من أجل الخروج من الأزمة، وكان من بين تلك الحلول إعادة تصوير معظم مشاهد النجم عمرو يوسف الذي يقوم بدور “أحمس”، بعد حلق ذقنه، إضافة إلى تصوير بعض المشاهد الأخرى التي يكون فيها الخطأ كبيراً وغير مبرر.

وأكد أن هذه الحلول ربما تنقذ المسلسل ويتفادى التأجيل، ويكون عرضه في الموسم الرمضاني ممكناً، خصوصاً بعد إعلان القنوات التي ستعرضه، ما سيتسبب في خسائر إعلانات بالملايين.

وكان الوسط الفني قد فوجئ بقرار إيقاف تصوير المسلسل بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت له بعد نشر البرومو الرسمي له.