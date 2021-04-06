أحمد فهمي يعترف بخضوعة لعملية تجميل ويكشف سرّ وشمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خلال استضافته في برنامج “يوم ليك”، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة الحياة، كشف الفنان أحمد فهمي عن إجرائه عملية زرع شعر، خلال رحلة له إلى تركيا قبل فترة قصيرة.

وقال أحمد إن العملية استغرقت ست ساعات، وهي في جزء صغير من الرأس بدأ الشعر يختفي منه، فحاول التعامل مع الموضوع مبكراً.

وأضاف: “لو ما كنتش ممثل ما كنتش حأعملها، ومش حأعرف ألبس باروكة”.

وعن معنى الوشم المرسوم على كتفه، أوضح أن هذا الوشم عبارة عن صورة كلب كان يحبه جداً، وعندما مات، صمم أن يدفن الكلب في حديقة البيت، ولم يذهب لتكريم مهم جداً، ورسم الوشم على كتفه، وهو حتى اليوم يحتفظ بصور الكلب في مكتبه.

وقال: “ممكن ناس تبقى شايفة دي حاجة تافهة جداً. أنا بأحب الكلاب جداً، والكلب اللي أتعلق بيه أفضل فترة طويلة متعلق بيه”.