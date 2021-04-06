“فاضح نفسه بنفسه”.. شقيقة عمرو يوسف تتهم محمد رمضان بوقف مسلسل “الملك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لا تزال أزمة توقف المسلسل المصري “الملك” للفنان عمرو يوسف، تتصدر المشهد الفني، خاصة بعدما دخل الفنان محمد رمضان على خط الأزمة بإعلانه تجسيد شخصية الملك أحمس في فيلم سينمائي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وقف المسلسل الذي يقدم نفس القصة، من دون مراعاة لمشاعر أبطال العمل الفني الذي خرج من سباق رمضان 2021.

ووجهت علا يوسف، شقيقة عمرو يوسف، رسالة إلى محمد رمضان بعد إعلانه عن تقديم قصة المسلسل في فيلم عالمي خلال عام 2023، فهمها بعض المتابعين بأنها تلمح إلى أن رمضان يقف وراء إيقاف مسلسل شقيقها.

ونشرت شقيقة عمرو يوسف صورة من البوست الذي نشره رمضان، وقال خلاله: “شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعمل فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم”.

وقالت تعليقاً على منشور رمضان: “وضحت الرؤية ولا لسه أتمنى كل اللي مسك في الكام كلمة نقد اللي اتقالوا بعد وقبل عرض البرومو واقتنع أو ساهم في نشر الكلام السلبي بتسرع قبل ما يدي فرصة المشاهدة الموضوعية والنقد البناء إنه يراجع نفسه، ويشوف ما وراء الستار.. توقيت فاضح نفسه بنفسه”، قبل أن تحذف المنشور بعد دقائق من نشره.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتجة لمسلسل “الملك”، قد قررت وقف مسلسل الملك، وتشكيل لجنة عاجلة من المتخصصين في التاريخ والآثار لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت له من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوجود أخطاء في الملابس وملامح الشخصيات.

وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل أنها سوف تتخذ قرارها بعرض المسلسل في رمضان 2021 من عدمه بعد إبداء اللجنة رأيها بموضوعية ومهنية.

مسلسل “الملك” يجسد شخصية الملك المصري القديم “أحمس” الذي هزم الهكسوس، بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، أمينة خليل، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد فراج، سوسن بدر، وهو قصة نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي.