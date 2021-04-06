ياسمين عبد العزيز تتصالح بصورة مع أحمد العوضي بعد خلافات بينهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي في أول ظهور لهما بعد الأنباء المتداولة حول وجود خلافات بينهما على إثر منشور لها تحدثت فيه عن عدم وجود سند لها.

وظهر العوضي في الصورة وهو يحتضن زوجته، لينفي بذلك ما تردد عن وجود خلافات بينهما، واكتفت ياسمين بالتعليق على الصورة بشكل قلب، ونالت الصورة إعجاب الجمهور الذين بادلوها وصلات الإعجاب والتعليق.

وكانت النجمة المصرية أحدثت ضجة كبيرة من خلال منشور شاركته على انستغرام كتب فيه: “الله هو السند الوحيد الذي لا يخذلك أبداً”، ولم يعلق العوضي عليه واستمرت منشورات ياسمين تشير إلى توتر العلاقة مع زوجها، خاصة وأن العوضي غالباً ما يرك تعليقاته ويعبر عن حبه الكبير لها، ولكن في الفترة السابقة فضل الابتعاد عن السوشيال ميديا الخاص بزوجته، ما ألمح الى وجود بعج الخلافات الزوجية بينهما.

يذكر أن العوضي وياسمين يشاركان في المسلسل الرمضاني المقبل 2021 «اللي مالوش كبير» بجانب الفنانين محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول المشاكل الزوجية والعائلية بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.