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وفاة الممثل البريطاني بول ريتر.. شارك في "هاري بوتر" و"جيمس بوند"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل البريطاني بول ريتر، عن عمر 54 عاما، نتيجة إصابته بورم في المخ، وفق ما أعلنته صحيفة "جارديان" نقلا عن وكيل أعماله.

وقال وكيل أعمال بول ريتر الذي شارك في سلسلة أفلام هاري بوتر، إن موكله الراحل توفي في منزله بعد معاناة مع الإصابة بورم في المخ، وكانت عائلته إلى جواره.

وأضاف: "لقد كان بول ممثلا لديه موهبة استثنائية، حيث كان يجسد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوار فوق خشبة المسرح وعلى الشاشة أيضا، بمهارة غير عادية.. لقد كان ذكيا ولطيفا جدا ومضحكا للغاية.. سوف نفتقده كثيرا".

شارك بول ريتر في العديد من الأعمال الناجحة مؤخرا منها المسلسل الحاصد للجوائز Chernobyl، الذي أعاد إحياء حادثة تشرنوبل التي راح ضحيتها الآلاف.

وظهر في فيلم جيمس بوند "Quantum of Solace" عام 2008، مع دانيال كريج، وفي العام التالي شارك في نسخة فيلم "Harry Potter and the Half-Blood Prince". 

محمد يوسف

محمد يوسف

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