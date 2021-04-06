شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسرع حالات الطلاق فى الوسط الفنى قبل أسما شريف منير ومحمود حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الوسط الفنى كل فترة والأخرى حالات طلاق أو زواج تتصدر المشهد ومواقع التواصل الاجتماعى وذلك لما يتمتع به نجوم الفن من قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث أعلنت الإعلامية أسما شريف منير إبنة النجم شريف منير انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى بعد زواج دام عامين ونصف، وكتبت أسما، قائلة: "ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".

وأعلنت أسما شريف منير الانفصال بعد حذفها جميع الصور التى كانت تجمعها بزوجها محمود حجازى من حسابها على إنستجرام، وإلغائها متابعته، إلا أن الأخير لم يحذف كل الصور التى تجمعه بزوجته السابقة على حسابه بانستجرام، ومن خلال هذا التقرير نبرز أحدث حالات طلاق شهدها الوسط الفنى التى لم تدم كثيراً.



اسما شريف منير ومحمود حجازى

انفصل الفنان رشدي أباظة عن الفنانة صباح بعد يوم واحد فقط، بسبب تردد الشائعات حول أن الشحرورة أخذته من زوجته الأولى سامية جمال.



رشدى اباظة وصباح

تزوجت الفنانة المعتزلة نورا من الفنان حاتم ذو الفقار، ولكن هذا الزواج لم يستمر إلا 5 أشهر فقط، وتم الطلاق بشكل رسمى .



نورا وحاتم ذو الفقار

يعد طلاق الزوجين مى سليم ووليد فواز من أسرع حالات الطلاق التى وقعت فى عام 2018، حيث تزوجا فى 20 يونيو الماضى وانفصلا بعد 25 يوما فقط، وكانت بدأت قصة حبهما أثناء تصوير مسلسل "الرحلة".



مى سليم ووليد فواز

لم يختلف حال الفنانة ناهد السباعي عن مى سليم كثيرا، فقد عقد قران ناهد السباعى فى شهر أغسطس وقبل إقامة حفل زفافهما الذى كان مقررا بعدها بـ 10 أيام، خرجت لتعلن انفصالها وإلغاء حفل الزفاف قبل إقامته بساعتين فقط.



ناهد السباعى

ياسمين كساب

تزوجت الفنانة الشابة ياسمين كساب من جراح روسى الجنسية يدعى "آرتيوم كوشرجيان"، والذى أشهر إسلامه وقام بتغيير اسمه إلى "عمر" حتى يتمكن من الزواج منها، ولكن لم يستمر هذا الزواج لأكثر من 3 أشهر، لتعلن ياسمين كساب انفصالها عنه دون توضيح الأسباب فى ذلك.



ياسمين كساب

إيناس النجار

تزوجت الفنانة إيناس النجار من رجل أعمال يدعى محمد محفوظ ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى شهر واحد فقط بعد عقد قرانهما وقبل الاحتفال بالزفاف، وأوضحت إيناس أن السبب فى ذلك هو تدخل زوجها فى عملها ورغبته فى تركها للتمثيل.



ايناس النجار

انفصلت الفنانة هنا شيحة عن زوجها الفنان أحمد فلوكس عام 2019، وأعلنت ذلك بعد زواج استمر لمدة 9 أشهر فقط، وأوضحت أن سبب الانفصال هو اختلاف فى وجهات النظر إلا أن علاقتهما طيبة وسيظلون أصدقاء.