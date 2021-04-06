شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق الدورة الـ 11 من مهرجان مالمو وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان مالمو للسينما العربية وذلك وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، وهو المهرجان الذي اختار الفيلم العربي "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية إنتاج مشترك بين (تونس، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، السويد) وهو الفيلم الذي رشحته إدارة الإوسكار لفئة أفضل فيلم أجنبي.

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

الفيلم تدور قصته حول قصة "سام" شاب سوري، فرّ إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده، دون إقامة رسمية، يتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكى المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد الفيلم من بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.