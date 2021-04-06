شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم جاسوسة فى "هجمة مرتدة" وزوجة كريم عبد العزيز فى "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة انجى المقدم في مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز وهند صبرى، المقرر حصرياً على قناة Dmc فى شهر رمضان المقبل، وتظهر خلال العمل كضيفة شرف وتجسد خلاله دور "جاسوسة" والذى سيكون مفاجأة للمشاهدين في شهر رمضان الكريم.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

كما تشارك إنجى المقدم أيضا فى مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه حصرياً على قناة ON فى شهر رمضان المقبل، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف.

وتجسد انجى المقدم خلال أحداث "الاختيار 2" شخصية زوجة بطل العمل كريم عبد العزيز وتمر بالعديد من المواقف نظراً لطبيعة عمل زوجها والمخاطر التى يتعرض لها طوال الوقت.